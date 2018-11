Beim „Gründergeist“-Ball im Kaiserlichen Telegraphenamt in Berlin traf sich zum zweiten Mal die deutsche Digitalszene. In glamourösem Rahmen wurde genetzwerkt - und gefeiert.

Der „Gründergeist“-Ball ist noch jung wie ein Start-up – aber für die führenden Köpfe der deutschen Start-up-Szene hat er bereits einen festen Platz im Terminkalender. Am Samstagabend traf sich die Gründer-Community zur zweiten Ausgabe des „Gründergeist“-Balls im Kaiserlichen Haupttelegrafenamt in Berlin – stilecht mit Smoking und Ballkleid statt Sneakers und Jeans.

Zu den fast 600 Gästen gehörten Branchenstars wie Hakan Koç, Gründer des Unicorns Auto1, Hitfox-Gründer Jan Beckers und Finleap-Gründer Ramin Niroumand, Flixbus-Mitgründer Daniel Krauss oder die Outfittery-Gründerinnen Anna Alex und Julia Bösch. Die Gastgeber Paul Schwarzenholz (Zenloop, Flaconi), Tom Fischer (Allfoye/All for One Steeb), Verena Pausder (Fox & Sheep) und Philipp Pausder (Thermondo) sorgten dafür, dass es bei dem Ball nicht nur ums Feiern und Netzwerken ging, sondern auch darum, die Gründer von morgen zu fördern. Ein Fünftel der Ticketeinnahmen geht an die Initiative „Startup Teens“, die Schülern zwischen 14 und 19 Jahren unternehmerisches Denken vermitteln will. Eine der Botschaften des Abends lautete entsprechend: Deutschland braucht mehr Gründer.

Hier gibt es einige Eindücke des Abends: