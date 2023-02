So beschreibt Elon Musk seinen „Tesla-Masterplan“ selbst

von Max Borowski Tesla soll einst ein Start-up gewesen sein. Kaum zu glauben, dabei folgte der kometenhafte Aufstieg einem strengen Masterplan – den kann man seit langen auf der Webseite des Unternehmens nachlesen





2006 hatte Elon Musk einen Plan für das damals winzige Elektroauto-Start-up Tesla, den „Geheimen Tesla-Motors-Masterplan“, wie der Unternehmer ihn selbst nannte und den er trotz des „Geheimen“ im Titel auf der Tesla-Homepage veröffentlichte und damit seine Ambitionen verdeutlichte. Musk legte in dem Dokument seine Vision dar, derzufolge das damals einzige Tesla-Modell – ein kleiner, sehr teurer Hochleistungssportwagen – nur der erste Schritt dazu sei, eine Massenproduktion günstiger, umweltfreundlicher E-Autos zu starten. Er fasste seinen Masterplan selbst so zusammen: „1. Einen Sportwagen bauen. 2. Den Erlös nutzen, ein erschwingliches Auto zu bauen. 3. Den Erlös daraus nutzen, um ein noch erschwinglicheres Auto so bauen. 4. Gleichzeitig auch emissionsfreie Stromerzeugungsmöglichkeiten anbieten.“

Noch bevor Tesla tatsächlich den Durchbruch zum Massenhersteller geschafft hatte, verkündete Musk 2016 einen zweiten Teil seines Masterplans. Die Vision ging weit über das Autobauen hinaus. Neben der Ankündigung, weitere Segmente des Automarktes wie SUV, Pickup-Trucks und LKW abdecken zu wollen, ging Musk vor allem auf seine Pläne für das autonome Fahren ein. Tesla solle ein selbstfahrendes lernfähiges Autos entwickeln, das zehn Mal sicherer sein sollte als menschliche Fahrer. Eine ganze „Flotte“ dieser autonomen Fahrzeuge sollte zudem als Taxis nebenbei Geld für ihre Besitzer verdienen, wenn diese ihr Auto gerade nicht nutzten.

Diese Ziele hat Tesla trotz eines beeindruckenden Wachstums in den vergangenen Jahren noch nicht erreicht. Der bereits vorgestellte Pickup-Truck Cybertruck sowie der schwere Lkw Semi sind bislang nicht auf dem Markt. Vor allem eine vollautonome Version des Autopiloten ist weiterhin nicht in Sicht. Möglicherweise irreführende Ankündigungen und Behauptungen Musks und Teslas zu den Selbstfahr-Fähigkeiten der eigenen Autos sind inzwischen sogar Gegenstand von Untersuchungen der US-Börsenaufsicht und des Justizministeriums.

„Komplett nachhaltige Energie-Zukunft“

Dennoch will Musk nun bereits einen dritten Teil seines Masterplans vorstellen, der offenbar weit über die bisherigen Versionen hinausgeht – sehr weit. Wie er auf Twitter ankündigte, soll das bei einer Veranstaltung für Teslas Investoren am 1. März geschehen. Dass er an einem neuen Masterplan arbeitet, hatte Musk schon im vergangenen Jahr verraten. Nun gab er auch neue Hinweise, worum es gehen soll: „den Weg zu einer komplett nachhaltigen Energie-Zukunft für die Erde“.

Aus früheren Äußerungen Musks ist bekannt, dass er Tesla nicht nur als einen Auto- oder Mobilitätskonzern, sondern als umfassendes Energieunternehmen der Zukunft betrachtet. Das bereits existierende Geschäft mit Solaranlagen und großen Batteriespeichern spielt bislang nur eine Nebenrolle. Das könnte sich, zumindest in Musks Vision, ändern. In jedem Fall will der Multimilliardär darlegen, wie sein Unternehmen weiter schnell wachsen soll, und zwar „zu extremer Größe“.

Dieses für Musks Strategie so zentrale Wachstum war zuletzt ins Stocken geraten. Im Zuge des globalen Abschwungs blieb die Nachfrage der Kunden hinter den Erwartungen und hinter den stark ausgebauten Produktionskapazitäten zurück. Tesla musste erstmals kräftige Preisnachlässe gewähren. Diese Probleme können Musks Optimismus jedoch nicht erschüttern. Details, wie er Tesla und die Welt dorthin führen will, verrät er zwar noch nicht, doch auf Twitter versichert Musk schon: „Die Zukunft leuchtet hell“.

