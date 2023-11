von Andrea Sellmann Singapur ist nicht mal so groß wie Hamburg, zählt aber zu den reichsten Ländern der Welt. Auch viele deutsche Unternehmen nutzen den Stadtstaat als Kontenpunkt für ihr ASEAN-Business. Wie Singapur bei uns Punkte sammelt

Wer nach Singapur fliegt, muss am Changi-Airport nicht viel Zeit einkalkulieren. Denn der internationale Flughafen des kleinen Inselstaates funktioniert äußerst effizient. Geschäftsleute wissen das sehr zu schätzen, berichtet Dominique Herold, die als Geschäftsführerin des German Centre Singapur deutsche Unternehmen beim Schritt nach Südostasien unterstützt: „Man versucht immer den Rekord zu brechen, wenn man wieder nach Singapur einfliegt“, erzählt sie im Podcast „Wirtschaft Welt & Weit“. Vom Touchdown auf der Landebahn bis nach draußen könne man es in nur 20 Minuten schaffen.

Der Flughafen ist eine Art Visitenkarte für Singapur. Denn auch sonst legt das Land gerne mal den Turbo ein. Für den ASEAN-Experten Daniel Müller gehört es gewissermaßen zur DNA des Inselstaates, immer einen Tick „schneller, besser und smarter“ zu sein als andere. Die Menschen seien sich des schwierigen geopolitischen Umfelds bewusst und stets darum bemüht, die große Abhängigkeit Singapurs bei Rohstoffen, Energie oder Nahrungsmittel zumindest ein Stückweit wieder auszugleichen. Diese Denkweise schlage sich auch auf die Geschäftskultur nieder, berichtet Müller: „Und davon profitieren die Unternehmen.“

Über 2000 deutsche Firmen sind aktuell in Singapur aktiv. Neben einem guten Geschäftsklima führt auch die Nähe zu anderen ASEAN-Staaten dazu, dass das Land als Sprungbrett für ganz Südostasien gilt. Wo genau liegen die Zukunftspotenziale? Welche Branchen sind besonders gefragt? Und wie positioniert sich das multikulturelle eigentlich Singapur im Spannungsfeld zwischen dem Westen und China? Über das und mehr diskutiert Host Mary Abdelaziz-Ditzow in der neuen Podcast-Folge mit ihren Gästen Dominique Herold und Daniel Müller.

Dominique Herold lebt schon seit sechs Jahren in Singapur. Seit drei Jahren leitet sie das dortige German Centre for Industry and Trade und bietet Eindrücke aus erster Hand. Daniel Müller hingegen schaut von außen auf Singapur und hat dabei immer auch die Nachbarstaaten genau im Blick: Er ist Regionalmanager ASEAN beim OAV - German-Asia-Pacific Business Association.