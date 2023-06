Sicherheitsexpertin Fiona Hill: „Putin will im Amt sterben. Egal auf welche Weise“

von Dagmar Seeland und Marc Goergen Sie hat mit Wladimir Putin für die USA am Verhandlungstisch gesessen und ihn lange studiert: die Sicherheitsexpertin Fiona Hill über Persönlichkeit und Psyche des russischen Präsidenten.

Sie haben sich viele Jahre mit Wladimir Putin beschäftigt. Was für ein Mensch ist er?

FIONA HILL: Putin hat das Image, sehr fokussiert und immer gut vorbereitet zu sein, darauf ist er stolz. Aber er ist auch ziemlich überzeugt davon, immer alles zu wissen und sich veränderten Situationen anpassen zu können. Es ist leicht, ihn für pragmatisch zu halten, weil er wenig in Ideologien verfangen scheint. Deshalb dachten viele, auch in Deutschland, man könne mit ihm gut verhandeln und Geschäfte machen. Dabei wird gern seine Herkunft vergessen: Seine KGB-Vergangenheit prägte ihn.