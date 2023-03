Womöglich sind seltene Erden aber gar nicht so selten wie gedacht. Denn in Deutschland häufen sich mittlerweile Meldungen über Funde. „Vorher hatte einfach niemand danach gesucht“, erklärte der Geowissenschaftler Michael Bau von der Jacobs Universität Bremen in einem Artikel von „VDI Nachrichten“ diese überraschende Entwicklung. Die lässt sich aber schon jetzt statistisch beziffern. Laut Destatis führte Deutschland 2021 rund 277 Tonnen an seltenen Erden im Wert von 22,2 Mio. Euro aus. Das war also fast die Hälfte des Imports.