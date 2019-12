#2 San Francisco

An San Francisco führt dann doch kein Weg vorbei. Die Metropole vor den Toren des Silicon Valley belegt in dem Ranking der führenden Tech-Städte Platz zwei. Größter Wermutstropfen sind die horrenden Mietpreise. Savills taxierte die durchschnittlichen Kosten für eine Mietwohnung pro Woche unter allen 30 Städten auf 350 US-Dollar. In San Francisco wurde mehr als doppelt so viel fällig. Die Preise für einen Coworking-Schreibtisch lagen bei monatlich 1050 Dollar. Das war weltweit Spitze.