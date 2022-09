Satellitenaufnahmen zeigen Methanschwaden in der Ostsee

von Dan Murtaugh Erste Satellitenaufnahmen der Pipeline-Lecks in der Ostsee geben eine Vorstellung davon, wie umfangreich der Austritt klimaschädlichen Methans sein könnte

Nach der Explosion an den Gaspipelines in der Ostsee gibt es nun erste Satellitenaufnahmen von den massiven Methanschwaden, die durch die Lecks an den Nord-Stream-Röhren ausgelöst wurden.

Die Internationale Beobachtungsstelle für Methanemissionen der Vereinten Nationen teilte auf Twitter mit, dass bei einer gemeinsam mit Forschern der Polytechnischen Universität Valencia durchgeführten Analyse Methanschwaden entdeckt wurden, die wesentlich größer sind als die, die bei einem sogenannten Superemissionsereignis im Golf von Mexiko im vergangenen Jahr festgestellt wurden. Bei dieser Öl- und Gasanlage wurden 40.000 Tonnen Methan in nur 17 Tagen freigesetzt, was 3 Prozent der jährlichen Öl- und Gasemissionen Mexikos entsprach.

Die Forscher haben das Ausmaß der Methanlecks bei Nord Stream noch nicht berechnet. In einem Tweet teilten sie mit, dass der sichtbare Radius des blubbernden Gases von 700 Metern Breite am 26. September auf 520 Meter am 29. September geschrumpft sei.

Behörden der Anrainerstaaten haben vier Lecks an den beiden Pipelines festgestellt, die Erdgas von Russland nach Europa liefern. Die Explosionen werden weithin als vorsätzliche Sabotageakte angesehen, wobei unklar ist, wer dafür verantwortlich ist.

Methan, der größte Bestandteil von Erdgas, ist ein extrem starkes Treibhausgas mit dem 80-fachen des kurzfristigen Erwärmungspotenzials von Kohlendioxid. Die dänische Regierung geht davon aus, dass die Rohre bis Sonntag versiegen werden.

Mitarbeit: Aaron Clark

