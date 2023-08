von Bernd Ziesemer Russland hat dem afrikanischen Kontinent nichts zu bieten außer Waffen – wie einst die Sowjetunion. Putins Präsenz vor Ort wackelt

Wladimir Putin griff Ende Juli bei seiner Rede auf dem Afrika-Gipfel im Expoforum von Sankt Petersburg rhetorisch in die Vollen: kostenlose Getreidelieferungen für sechs besonders arme Staaten! Mehr russische Investitionen auf dem ganzen Kontinent! Strategische Partnerschaften! Schuldenerlass! Doch die Salve der Versprechungen riss das Publikum nicht so recht vom Stuhl. Nicht einmal halb so viele Staats- und Regierungschefs wie beim letzten russischen Afrika-Gipfel 2019 waren der Einladung des Diktators gefolgt. Und selbst die anwesenden Potentaten gaben sich nicht für die vorgesehene Rolle als Claqueure her.