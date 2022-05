Der Starfighter ist als „Witwenmacher“ zu einem dunklen Kapitel in der Geschichte der Bundeswehr geworden. Die BRD wollte sich ab 1962 mit dem Kampfflugzeug F-104 „Starfighter“ der Lockheed Corporation (sie wurde 1995 zu Lockheed Martin) für einen möglichen Atomschlag der UdSSR wappnen. „Das war der Maserati unter den Kampfflugzeugen, es gab nichts Vergleichbares“, sagte ein ehemaliger „Starfighter“-Pilot in einer Dokumentation des ZDF. Der F-104 verfügte aber nur über ein Triebwerk, laut Experten die größte Schwachstelle des Jets, der zweifache Schallgeschwindigkeit erreichen konnte. Zudem sorgten Sonderwünsche der BRD dafür, dass die Maschine sehr viel schwerer wurde als das Grundmodell. Auch Versäumnisse in der Logistik sorgten für eine schreckliche Bilanz: Fast ein Drittel der 916 in Deutschland eingesetzten Flugzeuge stürzte ab, 116 Piloten wurden getötet. „Alle zwei Wochen fiel einer runter“, erinnerte sich ein Pilot. 32 Witwen verklagten den Hersteller, es kam zu einem Vergleich. 1971 stellte Lockheed die Produktion ein. Es dauerte aber noch 20 Jahre, ehe in Deutschland der letzte „Starfighter“ abhob.