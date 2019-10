Über die Berliner Blockchain-Plattform Neufund können sich Kleinanleger per Token an anderen Firmen beteiligen. Promi-Geldgeber Frank Thelen rührt gerade die Werbetrommel für die erste gelistete Firma. Doch nun gibt es Ärger mit der Finanzaufsicht

Frank Thelen war bester Laune, als er am Montag ein Video auf der Netzwerkplattform Linkedin veröffentlichte. „Heute ist ein großartiger Tag für Technologie“, erklärte er seinen 160.000 Followern. „Denn (…) Unternehmensanteile sind jetzt über Neufund auf der Blockchain handelbar.“ Die Technologie ermögliche es, ineffizienten Börsen Konkurrenz zu machen. Wie das geht, machte Thelen gleich vor: Öffentlichkeitswirksam investierte er selbst, live vor der Kamera.

Drei Tage später steht das Video bei 24.000 Views, seine Fans diskutieren über Blockchains und über Greyp, das kroatische Bike-Start-up, das über die Neufund-Plattform gerade Geld einsammeln will. Wenn Thelen spricht, gibt es Aufmerksamkeit. Er ist eine der prominentesten Stimmen der deutschen Tech-Szene, als Investor der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ ist er auch einem Massenpublikum bekannt. Thelen gehört zu den frühen Unterstützern und Geldgebern der Blockchain-Plattform Neufund, die es über so genannte Equity Token Offerings (ETO) ermöglichen will, dass sich Kleinanleger an Start-ups beteiligen können.

Zum Start des Greyp-Listings gab es derweil nicht nur positive Resonanz. Am Tag, als Thelen das Video hochlud, meldete sich auch die Aufsichtsbehörde Bafin zu Wort – mit einem Warnschuss.

