von Andreas Hoidn-Borchers und Jan Rosenkranz Krieg, Inflation, Gasmangel. Wirtschaftsminister Robert Habeck über sein schwieriges erstes Jahr im Amt und seinen trotz allem optimistischen Blick in die Zukunft

Neulich in Singapur wurde Robert Habeck vom deutschen Schlager eingeholt. Der grüne Wirtschaftsminister war 11.000 Kilometer geflogen, um an der Asien-Pazifik-Konferenz teilzunehmen. Abends saß er in einer großen Halle eines noch größeren Convention Centers. Auf dem knöcheltiefen Teppich standen 80 runde Tische, an denen die deutsch-asiatische Wirtschaftselite auf ihr Essen wartete. Eine lokale Popgruppe trug vorher noch ein Medley vor. Sie begannen mit einem bekannten malaysischen Song, dann wechselten sie plötzlich ins Deutsche und sagen: „Atemlos durch die Nacht“.