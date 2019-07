Capital stellt in einer neuen History-Serie die Revolutionäre der Weltwirtschaft vor: Unternehmerinnen und Unternehmer, deren Innovationen bis heute definieren, wie wir essen, fahren und fliegen, wie wir wohnen, arbeiten und einkaufen.

Schon beim ersten Blick in diese Imbissbude, die acht Mixer bei ihm bestellt hat, erkennt Ray Kroc die Chance seines Lebens:

Es ist ein heißer Julitag im Jahr 1954, und Kroc, Vertreter für Milchshakemixer, lugt durch die großen Fenster ins Innere. Ein Dutzend Männer sieht er, in gestärkten, weißen Hemden und Hosen, mit weißen Papiermützen auf dem Kopf. Sie produzieren Essen wie am Fließband: Pommes. Cheeseburger. Und Hamburger, Hamburger, Hamburger.

„Ihr Arbeitstempo steigerte sich stetig, bis sie einer Armee von Ameisen glichen“, wird Kroc später schreiben. „Dann füllte sich der Parkplatz, und es bildeten sich Schlangen. Die Leute begaben sich zum Fenster und kehrten mit Tüten voller Hamburger zu ihren Autos zuück.“ Kroc hat auf seiner Verkaufstour durch Amerikas Drive-ins schon viel gesehen – aber das noch nicht. Sekunden nach der Bestellung bekommen die Kunden ihr Essen.

Ganze 15 Cent kostet ein Burger; der beste, den er je gegessen habe, schwärmt ein Stammkunde Kroc vor. Auf dem Dach steht in weit sichtbaren Lettern der Name dieses außergewöhnlichen Restaurants: McDonald’s.

So heißen die beiden Brüder, die es erfunden haben. Als Kroc in der Nacht in seinem Motelbett in San Bernardino wach liegt, fasst er einen Entschluss, der vieles verändern wird: sein eigenes Leben. Die Welt die Gastronomie, die Landwirtschaft, die Lebensmittelindustrie. Ja: die Art, wie Millionen Menschen sich ernähren. 65 Jahre später ist McDonald’s der umsatzstärkste Gastronomiekonzern des Planeten. Eine Ikone, geliebt, gehasst, verehrt, verspottet. Inbegriff für seelenloses, ungesundes Junkfood, für Konsumismus – oder für den American Way of Life.

38 000 Filialen in 120 Nationen, 69 Millionen Kunden. Aber nicht pro Jahr – sondern täglich. Knapp ein Prozent der Erdbevölkerung findet sich Tag für Tag bei McDonald’s ein. Ohne Ray Kroc wäre es nie so weit gekommen. Er hat den Restaurantbesuch industrialisiert. „Seine Leistungen in der Gastronomie- Branche“, schreibt John F. Love in seinem McDonald’s-Buch „Behind the Arches“, „lassen sich nur noch mit denen eines John D. Rockefeller in der ölverarbeitenden Industrie und eines Henry Ford in der Autobranche vergleichen.“

Als er aber in jener Nacht in San Bernardino wach im Hotelzimmer liegt, ist Raymond Albert Kroc Jahrgang 1902, schon knapp 52 Jahre alt – und alles andere als ein Tycoon. Der Sohn eines böhmischen Einwanderers hat sich als Pappbechervertreter durchgeschlagen, als Limonadenverkäufer, Klavierspieler. Ein Handlungsreisender, der zu viele Highway-Meilen, zu viele Motelbetten, zu viele einsame Drinks vor dem Schlafengehen hinter sich hat.

„Ich war auf dem geschäftlichen Schlachtfeld ein Veteran mit Schmissen und Narben“, schreibt er später in seiner Autobiografie. „Ich hatte Diabetes und eine beginnende Arthritis. Ich hatte eine Gallen- und eine Schilddrüsenoperation hinter mir. Aber ich war immer noch davon überzeugt, dass das Beste noch vor mir lag.“ Und dieses Beste, davon ist Kroc in jener Nacht in San Bernadino überzeugt, wird McDonald’s.