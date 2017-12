Für das große Reputationsranking sammelten die Kommunikationsberatung Faktenkontor und der Dienstleister Ubermetrics von Anfang Januar bis Ende September dieses Jahres alle Meldungen in Onlinemedien sowie öffentliche Einträge in sozialen Netzwerken, in denen Unternehmen, ihre CEOs und Aufsichtsräte erwähnt wurden. Erfasst wurden alle börsennotierten Unternehmen im Dax, MDax, SDax und TecDax, zusammengenommen 160 Firmen und 207 Personen. Insgesamt kamen so etwa 4,5 Millionen Textausschnitte zusammen.

In einem zweiten Schritt prüfte das Münchner Beratungsunternehmen Valuescope alle Texte auf ihre Inhalte und Tonalität. Dabei wurden fünf Kategorien unterschieden: die Performance des Managements, die Performance als Arbeitgeber, Produkte und Service, Nachhaltigkeit sowie die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens. Anschließend wurden für jede Kategorie positive und negative Meldungen aufgerechnet und mit unterschiedlichen Gewichtungen in Reputationswerte übersetzt.

Hier sind die Top 25 der MDax-Konzerne:

