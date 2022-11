von Horst von Buttlar Wenn die Welt Energie immer mehr aus Wind und Sonne beziehen will, braucht es Unmengen an Speichern. Auf dem wachsen Markt mischen deutsche Mittelständler genauso mit wie zahlreiche Start-ups – der Fantasie scheinen dabei keinen Grenzen gesetzt

Vor gut zehn Jahren, die Solarbranche in Deutschland war längst im Niedergang, setzte sich Simon Schandert an ein Problem, dass ihn schon lange beschäftigte. Schandert hatte viele Jahre Photovoltaikanlagen verkauft, vor allem an Landwirte in Ostdeutschland, er hatte den Boom und den Abstieg miterlebt, und immer wieder war die Speicherung von Energie ein Thema gewesen.