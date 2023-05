#7 He Xiangjian

Die Top 10 der reichsten Unternehmer Chinas fällt vergleichsweise jung aus. Der älteste Vertreter war He Xiangjian, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der „Forbes“-Liste 80 Jahre alt und damit zwölf Jahre älter als der nächstjüngere Superreiche. Auch für ihn ging es bergab. He hatte 2021 bei 37,7 Mrd. Dollar gelegen. Zwei Jahre später schätzten ihn die Analysten wegen sinkender Aktienkurse seiner Midea Group auf nur noch 23,4 Mrd. Dollar. Die von He gegründete Gruppe gehört zu den weltweit größten Herstellern von Klimaanlagen und Waschmaschinen. Was 1968 als kleine Werkstatt für Flaschenverschlüsse begann, ist heute einer der wertvollsten Konzerne Asiens. He zog sich 2012 aus der Firmenleitung zurück.

