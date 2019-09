#1 China

China ist der mit Abstand größte Produzent von Energie aus Wind, Sonne und Erdwärme. 634,2 TWh an diesen erneuerbaren Energien konnte die Volksrepublik laut dem BP-Report 2018 generieren. Damit führte sie in den Top 10 auch beim Wachstum. China steigerte die Produktion um 28,8 Prozent. Weltweiter Spitzenreiter in dieser Hinsicht waren die Vereinigten Arabischen Emirate. Sie konnten 77 Prozent mehr Energie aus Sonne und Wind produzieren, kamen aber auf lediglich eine Terawattstunde. Nur etwas höher fiel die Bilanz in Russland aus. Mit 1,3 TWh belegte das Land weltweit lediglich Platz 58.