#4 Ford

Dem zweiten US-Vertreter in den Top 10 setzt die Autokrise arg zu: Der Gewinn von Ford ging um 51,6 Prozent auf 3,7 Mrd. Dollar zurück, während der Umsatz um 2,3 Prozent auf 160,3 Mrd. Dollar zulegte. Probleme bereitet dem Autobauer vor allem der chinesische Markt, wo die Verkaufszahlen rückläufig und die Werke nicht ausgelastet sind. In Europa setzen die Amerikaner den Rotstift an: Allein in Deutschland will Ford 5400 Stellen streichen.