#1 Tesla

Geht es um E-Autos, ist Tesla nach Ansicht des ICCT eine Klasse für sich – noch, jedenfalls. Elon Musks Unternehmen wurde mit 83 Punkten der eindeutige Sieger im Ranking der führenden E-Autobauer. In acht der zehn Einzelkategorien gab es die perfekte Punktzahl. Allerdings bemängelten die Experten die geringe Bandbreite bei den Modellen. Hier gab es lediglich 38 Punkte. Einen so schlechten Wert hat in dieser Kategorie erst wieder GM auf Platz acht vorzuweisen. Null Punkte wurden es beim Einsatz erneuerbarer Energien. Hier war Tesla allerdings unter den führenden Autobauern in guter Gesellschaft. Fünf der sechs Nachzügler kamen laut der Analyse aus Japan. Schlusslicht wurde Suzuki mit null Punkten, gefolgt von Mazda, Tata, Nissan, Honda und Toyota.

