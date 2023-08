#9 Magic: The Gathering

Auf Platz neun der wertvollsten Spielemarken der Welt findet sich ein Vertreter, der vielen Menschen wohl kein Begriff ist. Magic: The Gathering ist aber unter Kennern ein Klassiker. Das 1993 erschienene Sammelkartenspiel kam laut dem Ranking zuletzt auf einen Markenwert von 340 Mio. Euro. 2022 waren es lediglich 137 Mio. Euro. Keine Spielemarke der Top 25 konnte ein größeres Plus verbuchen. Magic: The Gathering schoss damit von Platz 17 auf den neunten Rang nach oben.

