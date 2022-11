Nur ein Chipproduzent aus dem Westen hat es in die globalen Top 8 geschafft. Globalfoundries entstand 2009 als Ausgründung des Halbleiterherstellers AMD. Der Firmensitz liegt im US-Bundesstaat New York. Das Foundry lag mit 6,6 Mrd. Dollar auf Platz vier des Rankings (Vorjahr: 4,2 Mrd. Dollar). „Um die Marktstellung US-amerikanischer Chipproduzenten auszubauen, hatte der US-Kongress im Juli den CHIPS for America Act verabschiedet, der der Industrie zusätzliche finanzielle Mittel zur Produktion und Forschung bereitstellen soll“, schrieb Statista.