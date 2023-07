Knauf

In Sotschi empfing Präsident Putin 2019 deutsche Unternehmer, darunter den Chef der Knauf-Holding Manfred Grundke (r.). Russland ist für den Gips-Weltmarktführer einer der wichtigsten Märkte, in den er jahrelang in Milliardenhöhe investiert hat. Nach KSE-Angaben hat das Trockenbauimperium in Russland zuletzt an 14 Standorten rund 1,2 Mrd. Dollar umgesetzt und hält in diesem Volumen auch Vermögenswerte. 4900 Beschäftigte arbeiten für das Unternehmen in Russland. Knauf erklärte bereits kurz nach Kriegsbeginn, sein Geschäft fortsetzen zu wollen, hat aber die Neuinvestitionen zurückgestellt.

