Die Sanktionen gegen Russland treffen auch Putins Vertraute. Ihre Vermögenswerte werden eingefroren, die Einreise in die EU wird ihnen verboten. Wen die Maßnahmen bisher getroffen haben

Sie sind reich, einflussreich und verdanken ihre Macht einem Mann: Wladimir Putin. Washington und Brüssel haben in ihrer Reaktion auf den völkerrechtswidrigen Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine Mitglieder des innersten Kreises des russischen Präsidenten ins Visier genommen. Von ihnen wird angenommen, „dass sie an der Kleptokratie des russischen Regimes beteiligt sind“, so das US-Finanzministerium: Eliten, die ihre Nähe zu Putin nutzten, um zulasten des Volkes den russischen Staat zu plünderten und sich selbst zu bereichern. Auch Familienmitglieder sind auf den neuesten Sanktionslisten, da sie „Vermögenswerte verschieben“ und „Reichtum verbergen“.

Das mehrere hundert Seiten lange Sanktionspaket der Europäischen Union zielt ebenfalls auf prominente Vertraute Putins ab, darunter hochrangige Vertreter der russischen Propagandamaschine im In- und Ausland. Die Sanktionen bedeuten, dass den betreffenden Personen die Einreise in die Europäische Union untersagt wird und ihre Vermögenswerte eingefroren werden. Letzteres stellt sich im europäischen Bankensystem schwieriger dar als im amerikanischen.

Die Männer aus Putins Machtzirkel haben viel gemeinsam, schreibt ein Moskauer Beobachter: Sie sind im Durchschnitt 68 Jahre alt und der Moment, der ihre Existenz am stärksten geprägt hat, war der Zusammenbruch des Sowjetreiches – für Putin die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Viele haben wie Putin für den Geheimdienst gearbeitet, oder sie gehören Seilschaften aus seiner Zeit als Vizebürgermeister von Sankt Petersburg an.