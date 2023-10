von Jens Mühling In Peking besucht Wladimir Putin den Jubiläumsgipfel der chinesischen Entwicklungsinitiative „Belt and Road“ – und präsentiert sich zusammen mit seinem Gastgeber Xi Jinping als Führungsduo des globalen Südens.

Als Wladimir Putin am Dienstagvormittag in Peking landet, um am Jubiläumsgipfel der chinesischen „Belt and Road“-Entwicklungsinitiative teilzunehmen, liegt vor Russlands Präsident ein Staatsbesuch, wie er ihn lange nicht mehr absolviert hat. Seitdem er im Februar 2022 den Befehl zur Invasion der Ukraine gab, war Putin praktisch nicht mehr im Ausland. Seine wenigen Reisen außerhalb der russischen Landesgrenzen beschränkten sich auf Besuche verbündeter Ex-Sowjetrepubliken.