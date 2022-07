von Rich Miller US-Konjunkturprognosen bieten derzeit ein ständiges Auf und Ab. Mal soll es weiter aufwärts gehen, mal wird schon die nächste Rezession ausgerufen. Höchste Zeit, genauer hinzusehen, welche Faktoren in Richtung Wachstum und welche in Richtung Rezession weisen

Die US-Wirtschaft sendet derzeit gemischte Signale. An einem Tag deutet ein Indikator auf eine Rezession hin. Am nächsten Tag wird das Gerede über das Ende des Aufschwungs als übertrieben abgetan, denn plötzlich werden hervorragende Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht. „Es ist wirklich seltsam, sich eine Wirtschaft vorzustellen, in der 2,5 Millionen neue Arbeitskräfte hinzukommen und die Produktion trotzdem zurückgeht", sagte der Gouverneur der US-Notenbank, Christopher Waller, in einem Webcast am 7. Juli. „Ich weiß nicht, in welcher Welt das möglich ist.“

Der ehemalige Wirtschaftsexperte des Weißen Hauses, Jason Furman, gibt zu, dass auch er von den widersprüchlichen Signalen verblüfft ist. „Es herrscht so viel Unsicherheit und Verwirrung", sagt der Harvard-Professor.

Vielleicht sollte es nicht überraschen, dass selbst die Experten keine klare Einschätzung abgeben können. Schließlich haben wir es immer noch mit einer Pandemie zu tun und mit ihren wirtschaftlichen Nachwehen. Dazu kommen der erste große Krieg in Europa seit 1945, eine Inflationsrate, die so hoch ist wie seit 40 Jahren nicht mehr, und die größte Zinserhöhung der US-Notenbank seit 1994 – kein Wunder, dass die Zukunft unsicher ist.

Zinsen bremsen das Wachstum

Die zweite Jahreshälfte 2022 ist ein guter Zeitpunkt, um eine Bestandsaufnahme dessen zu machen, was wir über diese rätselhafte Wirtschaftslage wissen (oder zumindest glauben zu wissen) und was wir nicht wissen.

Das Wachstum verlangsamt sich deutlich. Aber das war zu erwarten: Das Bruttoinlandsprodukt stieg im vergangenen Jahr um 5,7 Prozent und damit so schnell wie seit 1984 nicht mehr. Es wurde angetrieben von Konjunkturpaketen, zusätzlicher Arbeitslosenhilfe und einer verbesserte Steuergutschrift für Kinder. Doch all diese Staatshilfen gibt es nicht mehr. Es war also klar, dass die Wirtschaft langsamer wächst als im vergangenen Jahr, nur ist das Wirtschaftswachstum noch geringer ausgefallen als erwartet. Der Internationale Währungsfonds senkte am 12. Juli seine Prognose für das US-Wachstum in diesem Jahr auf 2,3 Prozent – im April war er noch von 3,7 Prozent ausgegangen.

Schuld an der schlechteren Prognose sind die explodierende Inflation und die daraufhin von der Fed verschärfte Geldpolitik. Die zum Teil durch die russische Invasion in der Ukraine ausgelösten höheren Preise für Benzin, Lebensmittel und eine Reihe anderer Produkte belasten die Haushalte – selbst diejenigen, die im letzten Jahr noch von der staatlichen Unterstützung profitiert haben. Die wiederholten Zinserhöhungen der Fed haben die Aktien- und Immobilienmärkte untergraben. Das macht die Wirtschaft anfälliger für externe Schocks, wie etwa einen erneuten Anstieg des Ölpreises oder einen Abschwung in Europa, einem wichtigen Zielland für US-Exporte, insbesondere wenn der Nachholbedarf an Reisen aufgrund der Pandemie abnimmt.

Vieles lässt sich nicht vorhersagen

Die USA befinden sich nicht in einer Rezession – zumindest noch nicht. Die Definition für eine Rezession sind zwei aufeinanderfolgende Quartale mit negativem Wachstum. Ja, das BIP schrumpfte im ersten Quartal um 1,6 Prozent und laut der Konjunkturprognose der Atlanta Fed wird es auch im zweiten Quartal schrumpfen (eine vorläufige Schätzung des BIP für das zweite Quartal wird am 28. Juli veröffentlicht). Aber stopp! Die Inlandsnachfrage war im ersten Quartal so stark, dass es viele Importe gab. Und so wie das BIP berechnet wird, wirken sich Importe eben sehr negativ auf das Wachstum aus.

Hinzu kommt, dass der offizielle Schiedsrichter für US-Rezessionen, ein Ausschuss von Wirtschaftswissenschaftlern, der unter der Schirmherrschaft des gemeinnützigen National Bureau of Economic Research arbeitet, sich bei der Feststellung, ob ein Abschwung begonnen hat, neben dem BIP auf eine ganze Reihe von Statistiken konzentriert. Und viele dieser Statistiken, einschließlich der monatlichen Daten zu den Beschäftigtenzahlen und der Industrieproduktion, leuchten nicht rot auf.

Kommen wir zu den Unbekannten: Eine große Unbekannte ist die Frage, wie sich der Abschwung auf die Inflation auswirken wird. Die hatte sich wiederholt den Vorhersagen einiger Politiker widersetzt, die prognostizierten, dass sie bald ihren Höhepunkt erreicht. „Ich glaube, wir verstehen jetzt besser, wie wenig wir über die Inflation wissen", sagte Fed-Präsident Jerome Powell am 29. Juni. Angesichts der Abschwächung des Wachstums rechnen die Prognostiker wieder mit einer Abschwächung der Inflation, die im Juni mit 9,1 Prozent ihren Höchststand erreicht hatte. Und es gibt Anzeichen dafür, dass dies der Fall sein könnte. Die Benzinpreise sinken, da die Amerikaner weniger Auto fahren. Gleiches gilt für die Preise von Rohstoffen wie Mais, Weizen, Kupfer und Zink. Auch die Frachtkosten sind rückläufig.

Geldpolitik der Fed ist entscheidend

Aber die Inflation könnte sich durchaus als hartnäckig erweisen. Der immer noch angespannte Arbeitsmarkt wird den Aufwärtsdruck auf die Löhne, den größten Kostenblock für die Unternehmen, aufrechterhalten. Die Inflationserwartungen verschieben sich nach einem Jahr mit schnellen Preissteigerungen nach oben. Das könnte die Arbeitnehmer dazu veranlassen, in Zukunft auf höhere Gehaltserhöhungen zu drängen, und die Unternehmen dazu anspornen, noch mehr Preiserhöhungen durchzusetzen, um die steigenden Lohnkosten auszugleichen. Das würde zu einer Lohn-Preis-Spirale führen. Dieses Phänomen hatte bereits die Inflation in den 70er-Jahren aufrechterhalten.

Wie wird die Fed auf eine abflauende Konjunktur reagieren? Powell und seine Kollegen haben keinen Hehl daraus gemacht, dass sie mit höheren Zinssätzen die Nachfrage dämpfen und die Inflation eindämmen wollen. Seit der Anhebung des kurzfristigen Leitzinses um einen dreiviertel Prozentpunkt im Juni hat sich die Hälfte der 18 Mitglieder des Offenmarktausschusses der US-Notenbank für eine weitere Anhebung in ähnlicher Höhe in diesem Monat ausgesprochen. Nach den Inflationszahlen vom Juni wetten einige Händler darauf, dass der Ausschuss sogar noch weitergehen könnte und den Leitzins um einen weiteren Prozentpunkt anhebt.

Coronavarianten und der Krieg könnten Rezession auslösen

Die Geldhüter haben ihre Entschlossenheit signalisiert, die Geldpolitik so lange zu straffen, bis sie Ergebnisse vorweisen können. Notenbankchef Powell erklärte, dass sie die Zinssätze sogar auf ein Niveau anheben würden, das das Wachstum eindeutig einschränken könnte. Doch solche harten Worte sind leicht gesagt, wenn der Arbeitsmarkt stabil ist. Wenn die Arbeitslosigkeit ansteigt, wird die Entschlossenheit der Fed auf die Probe gestellt werden. Wie sie darauf reagiert, wird entscheidend dafür sein, ob die USA in eine Rezession stürzen wird oder nicht. Sie könnte auch darüber entscheiden, wie hoch die Inflation sein wird, mit der die Amerikaner in den kommenden Jahren leben müssen.

Natürlich gibt es noch größere Unbekannte außerhalb des unmittelbaren wirtschaftlichen Bereichs. Eine Ausweitung des Russland-Ukraine-Konflikts könnte das Wachstum beeinträchtigen und die Inflation in die Höhe treiben. Das Auftauchen eines neuen, virulenteren Stammes von Covid-19 würde die Dinge ebenfalls wieder auf den Kopf stellen.

Das ist nicht angenehm, aber es wird wahrscheinlich noch mehr geben. Powell hat seinerseits gesagt, dass die Fed bei der Reaktion auf die eingehenden Daten flink sein muss. Unternehmen, Verbraucher und Investoren werden das auch sein müssen.

