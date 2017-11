Die jüngsten spektakulären Spielerwechsel in Europas Ligen demonstrieren, dass der europäische Fußball zu einem großen Geschäft geworden ist. Die kolportierte Ablösesumme von etwa 222 Mio. Euro für den Transfer des Brasilianers Neymar Junior vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain ist der vermeintlich teuerste Spielertransfer aller Zeiten. Er zog weitere Spielerwechsel wie den von Ousmane Dembélé von Borussia Dortmund zum FC Barcelona für 105 Mio. Euro sowie zahlreiche andere nach sich. Laut transfermarkt.de wechselten alleine in der 1. Bundesliga im Sommer-Transferfenster Spieler mit einem Gesamtausgabenvolumen von etwa 640 Mio. Euro den Verein.

Gleichzeitig steigen die Einnahmen der europäischen Clubs mit zweistelligen Wachstumsraten. So haben die 18 deutschen Erstligaclubs in der Saison 2015/16 erstmalig die Umsatzschwelle von 3 Mrd. Euro übersprungen. Ein Ende des Wachstums ist derzeit nicht in Sicht. Spätestens jetzt wird jedem deutlich, dass Fußball zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor geworden ist. Ausgelöst werden die immer neuen Transferrekorde durch stark steigende Einnahmen der Clubs insbesondere durch die Fernsehvermarktung sowie in geringerem Umfang durch Werbung und die Einnahmen aus dem Spielbetrieb. In einzelnen Fällen sind auch finanzielle Zuwendungen von Unternehmen oder Staatsfonds für erhebliche Mittelzuwächse verantwortlich – wie beispielsweise Qatar Sports Investments bei Paris Saint-Germain.

Ohne Finanzierung und Eigenkapital kein Wachstum

Wie in jeder anderen Branche steigt mit dem Wachstum auch der Bedarf an Finanzierungen und intelligenten Lösungen für Finanzierungsprobleme. Spielertransfers müssen finanziert werden, zugleich gibt es hohen Investitionsbedarf in Infrastruktur wie Stadien, Trainingszentren und Digitalisierung. Banken und Kapitalmärkte behandeln den Wirtschaftssektor Fußball aber immer noch mit Zurückhaltung. Traditionell finanzieren sich Clubs über die großen Sportvermarktungsagenturen mit ihren Kombinationsangeboten aus Vermarktung und Vorfinanzierung. Kreditlinien von überwiegend regionalen Banken und Sparkassen spielen im Liquiditätsmanagement ebenfalls eine Rolle.

Fananleihen oder Forderungsvorfinanzierungen, etwa in Form von Transferfinanzierungen, sind auf der Fremdkapitalseite deutscher Clubs dagegen eher von untergeordneter Bedeutung. Auf der Eigenkapitalseite sind die Möglichkeiten deutscher Clubs ebenfalls begrenzt: Hier wird insbesondere die sogenannte „50+1“-Regel als Hindernis gesehen. Die Regel sieht vor, dass Vereine an ihren ausgelagerten Gesellschaften für den Betrieb des Profifußballs die Mehrheit der Stimmrechte innehaben müssen. Allerdings kann die Deutsche Fußball Liga (DFL) in bestimmten Fällen Ausnahmen zulassen, wenn ein Kapitalgeber einen Club einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren ununterbrochen und erheblich unterstützt hat. Ausnahmen zu „50+1“ bestehen traditionell für die Werksclubs in Leverkusen und Wolfsburg, seit einiger Zeit für Hoffenheim und durch eine „innovative“ Konstruktion neuerdings auch für den Leipziger Verein.

Die aktuelle Diskussion über die Zulassung einer solchen Ausnahme in Hannover und das Engagement einer Investorengruppe belegt, wie schwierig und emotionsbeladen dieses Thema ist. Folglich müssen Eigenkapitalinvestoren sich mit Minderheitsbeteiligungen begnügen. Erfolgreiche Beispiele hierfür sind Bayern München (Allianz, Audi, Adidas), Hertha BSC Berlin (KKR) und jüngst der VfB Stuttgart (Daimler). Lediglich Borussia Dortmund hat bisher den Sprung an die Börse gewagt und seine Aktie handelbar gemacht.

Die Rolle der Vermarktungsverträge

Hybride Eigenkapitalinstrumente wie Nachrangdarlehen oder partiarische Darlehen werden vorwiegend durch einzelnen Clubs nahestehende Sponsoren und Gönner genutzt – zum Beispiel beim Hamburger SV durch Klaus-Michael Kühne. Auch hier bestehen mit dem FIFA-Verbot der Teilhabe Dritter an Transferrechten von Clubs – sogenannte Third Party Ownership – oder den Regeln der UEFA zum Financial Fairplay regulatorische Hürden für den Einstieg institutioneller Investoren in diesen eher „grauen“ Kapitalmarkt. Woran liegt es, dass die Wirtschaftsbranche Fußball durch die Finanzmärkte bislang vernachlässigt wird und dass innovative Finanzierungsstrukturen wie zum Beispiel Verbriefungen, Projektfinanzierungen oder das sogenannte Crowdfunding sich nicht etablieren?

Smarte Fremdkapitalfinanzierungen erfordern entweder vorhandene freie Einnahmen oder die Erschließung neuer Einnahmen durch Clubs, also Investitionen. Das Problem zahlreicher Clubs ist jedoch, dass nur vergleichsweise wenig freier Cash-Flow für neue Finanzierungen zur Verfügung steht. Verantwortlich hierfür sind sehr häufig Vermarktungsverträge mit Agenturen, die Werbeeinnahmen, Einnahmen aus dem Spielbetrieb und aus Merchandising für die Sicherung von mit dem Abschluss solcher Verträge gewährten Vorfinanzierungen nutzen. Allerdings laufen eine Reihe von Vermarktungsverträgen in den nächsten Jahren aus. Clubs sind gut beraten, genau zu prüfen, ob Vermarktungsdienstleistungen mit Finanzierungsfunktionen verbunden werden sollen oder ob ein getrennter Einkauf von Vermarktung und Finanzierung vorteilhafter und vor allem flexibler sein könnte.