Peking kämpft in Deutschland um Einfluss, seit der Corona-Krise ehrgeiziger denn je. Für ihre Propagandaschlacht nutzen die Chinesen ein großes Netzwerk – angeführt von Ex-Spitzenpolitikern aller Parteien

Auf dem Höhepunkt der Corona-Epidemie im April ging im Saarland die Verzweiflung um: Woher sollte man fünf Millionen Schutzmasken bekommen? Eine Maskenpflicht war verkündet, jeder Saarländer sollte kostenlos fünf Exemplare erhalten, aber sie waren nirgends zu beschaffen. Wie gut, dass da ein Mann zur Stelle war, der ansonsten in Deutschland weitgehend vom Radar verschwunden ist: der einstige SPD-Vorsitzende und Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Der 72-Jährige nutzte seine „guten Drähte“, wie die Saarlandwelle stolz meldete, und zwar nach China. Dort dreht Scharping nämlich seit einiger Zeit das große Rad – die Aktion Maskenschutz rollte erfolgreich an.

Scharping gilt mittlerweile in China als „lao pengyou“ – als alter Freund. Die Chinesen verschaffen seiner Beratungsfirma RSBK Geschäfte, Scharping verschafft ihnen im Gegenzug politischen Einfluss. Zum Beispiel, wenn es um das Lieblingsprojekt des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping geht: den Bau einer „neuen Seidenstraße“ zwischen China und Westeuropa.

Scharpings Lobbyarbeit ist dabei nur ein kleiner Teil von Chinas großem Bemühen, politischen Einfluss in Deutschland auszubauen. Seit sich der Konflikt mit den USA zuspitzt, gilt Deutschland als Schlüsselland, um die Europäer auf die Seite Chinas zu ziehen. „Die chinesische Führung mobilisiert ihr gesamtes Netzwerk in Deutschland in einem Maße, wie wir es noch nie gesehen haben“, hört man besorgt aus Berliner Sicherheitskreisen.

120 chinesische Diplomaten arbeiten in Deutschland, so viele wie aus keinem anderen Staat. Zum Vergleich: Für Japan sind hierzulande gerade 35 auf Posten. Hinzu kommen Hunderte Vertreter offizieller Verbindungsbüros zwischen Provinzen und Bundesländern und Kontaktstellen staatlicher Vereinigungen.

Scharping trommelt für China

Die Botschaft überwacht zugleich ihre rund 150.000 hiesigen Staatsbürger, organisiert sie in verschiedensten Vereinen („Junge Chinesische Unternehmer“, „Chinesische Studentenvereinigung“) und hält sie zu „patriotischem Auftreten“ an. Die Organisation Reporter ohne Grenzen meldet, Peking bilde Tausende Auslandsstudenten aus, in ihren Gastländern chinesische Propaganda zu verbreiten.

Viele Diplomaten beschäftigten sich mit dem, was seit Maos Zeiten unter den Begriffen „Volksdi­plomatie“ und „Einheitsfrontarbeit“ läuft. Um die Botschaft am Märkischen Ufer in Berlin gruppieren sich staatliche Propagandabüros, offene und verdeckte Pro-Peking-Organisationen und diverse Vereinigungen „alter China-Freunde“. Mit klassischen Mitteln wie Einladungen ins Land, aber auch modernster Kampagnentechnik im Netz verbreitet Chinas Führung ihre Weltsicht.

Im Oktober 2019 etwa versammelten sich auf Einladung Scharpings im Frankfurter Hotel Marriott gleich drei prominente SPD-Politiker mit einer extra angereisten Delegation chinesischer Funktionäre: Staatsminister Niels Annen aus dem Auswärtigen Amt, Finanzstaatssekretär Jörg Kukies und der Tausendsassa Sigmar Gabriel. Nicht erwünscht war dagegen die Öffentlichkeit: Die Bitte von Capital, an der Tagung teilzunehmen zu dürfen, wurde abgelehnt.

Öffentlich preist Scharping die Führung in Peking lieber auf SPD-Veranstaltungen oder in Interviews mit chinesischen Staatsmedien. Die „neue Seidenstraße“ sei eine „große Chance“, das Reich der Mitte „keine Bedrohung“ – und es gebe auch keine Hinweise, dass China deutsche Investoren „auslutsche“. Selbst der Bundesverband der Deutschen Industrie sieht das heute differenzierter.

Der Vorteil der China-Freunde für die chinesische Seite erschließt sich oft nur bei genauerem Hinsehen. So trommelt Scharping etwa seit Jahren für eine Partnerschaft zwischen der Stadt Xuchang (über vier Millionen Einwohner) und dem Lahn-Dill-Kreis (gerade mal 253000). Warum? Den Wahlkreis Lahn-Dill vertritt die SPD-Abgeordnete Dagmar Schmidt im Bundestag, die zugleich der Deutsch-Chinesischen Parlamentariergruppe vorsitzt. Sie findet zwar schon jetzt viele lobende Worte für China, spart aber anders als Scharping auch nicht mit Kritik. Für die Botschaft in Berlin wäre es von Vorteil, wenn sich Schmidt in das Alte-Freunde-Netzwerk integrieren ließe. Jeder Kontakt zu ihr kann dabei aus chinesischer Sicht helfen.

China betreibt acht deutschsprachige Websites

Neben persönlichen Kontakten nutzen die Chinesen aber auch gerne andere Kanäle. Als im vergangenen Jahr in Hongkong Proteste aufflammten, explodierte die Zahl von Twitter-Konten, die chinesische Propaganda verbreiten. Twitter entdeckte und sperrte bis August 2019 allein 900 solcher Accounts. Insgesamt handelte es sich um mehrere Netzwerke mit insgesamt 200.000 Konten, hieß es. Und dieses Muster wiederholte sich in der Corona-Krise in diesem Frühjahr: Als erste Hilfslieferungen aus China in Norditalien eintrafen, erschienen kurz darauf auf Twitter Hashtags wie #forza­CinaeItalia („Vorwärts Italien und China“). Zwischen dem 11. und 23. März feierten Tausende User angeblich spontan die italienisch-chinesische Solidarität. Erst Ende März entdeckten Experten, dass gut die Hälfte der Tweets von künstlichen Bots stammten. Den eigenen Bürgern verbietet China den Zugriff auf Facebook und Twitter.

Offiziell betreibt die Volksrepublik in Deutschland acht deutschsprachige Websites. Vier Generalkonsulate, ein Büro der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua und ein Kulturzentrum bringen dazu die Sichtweise der KP unters Volk. Sie finanziert 19 Konfuzius-Institute, die offiziell die chinesische Sprache und Kultur fördern sollen, aber auch die Lehrpläne deutscher Hochschulen beeinflussen. Bereits seit den 70er-Jahren existieren zahlreiche Ortsvereine der Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft (GDCF), die einst von den maoistischen ­K-Gruppen gegründet wurden. Wirtschaft und Industrie bearbeitet die chinesische Propaganda mit einer regelmäßigen Beilage im „Handelsblatt“ und Beiträgen des Botschafters Wu Ken in Wirtschaftsmedien. Die Chinesische Handelskammer sucht emsig den Kontakt zu deutschen Konzernen. An ihrer Spitze steht der Geschäftsführer des Stahlriesen Bao­steel, Rao Yuyong, der seit Neuestem als Interessent für die Stahlsparte von Thyssenkrupp genannt wird.