Spätzünder New York

New York hat sich von der Revolution der Leihfahrzeuge erst spät anstecken lassen. In der Bronx starteten die ersten E-Scooter im Sommer 2021. Das Mindestalter für Fahrer liegt bei 16 Jahren – auch für private E-Roller. Die Roller dürfen nicht schneller als 24 km/h sein. Fußgänger haben Vorrang, und Bürgersteige sind tabu. Die Inflation hat die Spritpreise nicht verschont, was den Verleihfirmen regeren Zulauf beschert. Ein Verbot ist nicht in Sicht, obwohl auch in New York über Unfälle geklagt und zuletzt wegen Brandgefahr bei den Akkus (auch in E-Bikes) Alarm geschlagen wurde. 2017 bis 2021 entfielen laut der Consumer Product Safety Commission 68 von 129 Todesfällen mit Kleinstfahrzeugen auf E-Scooter. Die Notaufnahme musste in der Zeit 117.600-mal aufgesucht werden, zu 44 Prozent von Leihkunden.

Mehr