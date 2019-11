1 Frankreich

In keinem Land der OECD dauert das Dasein als Rentner länger als in Frankreich. Unser Nachbar liegt bei beiden Geschlechtern auf Platz eins der Statistik. Frauen beziehen durchschnittlich eindrucksvolle 27,6 Jahre Rente. Das sind anderthalb Jahre länger als beim Frauen-Zweitplatzierten Belgien und fast vier Jahre mehr als in Kanada auf Platz zehn. Männliche Franzosen freuen sich über 23,6 Jahre Rente. Deutsche Männer liegen in dem Ranking auf Platz elf (19,6 Jahre). Bei Frauen reicht es nur für Platz 18 (22,6 Jahre). Die Bilanz der USA fällt mit 17,2 beziehungsweise 20,6 Jahren unterdurchschnittlich aus.