Stockton Rush ist als Expeditionsleiter an Bord der Titan und Gründer von Oceangate

Stockton Rush ist der Gründer von Oceangate. Für 250.000 Dollar schickt die Firma Touristen auf den Meeresgrund – zum Wrack der „Titanic“. Vor Sicherheitsrisiken wurde Rush gewarnt. Sogar ein Gericht war über Mängel informiert

Wer sich in der Vergangenheit mit Stockton Rush über das Schiffswrack der „Titanic“ unterhalten hat, erlebte einen Mann, der aus dem Staunen über die Tiefsee rund um das berühmte Wrack selbst kaum rausgekommen ist. „Was einen völlig umhaut: Wie wunderschön es ist“, erzählte der Unternehmenschef von Oceangate im vergangenen Februar dem Nachrichtensender Sky News. „All diese Farben, die sieht man sonst nicht bei Wracks – so viel Orange und Rot.“ Die Reise, die das Unternehmen seinen Kundinnen und Kunden anbietet, das sollte die Botschaft sein, ist mehr als eine Dienstleistung. Sie ist ein Erlebnis, das es an keinem anderen Ort auf dem Planeten gibt.