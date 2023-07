von Susanne Hehr Seit Mai sind Hollywoods Drehbuchautoren im Streik – nun schließen sich auch die Serienschauspieler an. Für die Traumfabrik zeichnet sich eine der größten Krisen ihrer Geschichte ab

Die Sonne knallt vom Himmel auf rund 60 bis 70 Menschen in Shorts und Basecaps, sie laufen die mit Palmen gesäumte Straße auf und ab, die ganze Länge der Studios hinunter. Jeder von ihnen hat ein Schild in der Hand. „We’re raging“, „Honk if you like to watch“ oder „Because you are mean“, steht darauf. Protestslogans, die Leute hier sind wütend, an 73 Tagen haben sie bisher demonstriert.