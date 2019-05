#Celonis

Vom Münchner Startup zum Weltmarktführer im Process Mining – Celonis ist eine bayrische Erfolgsgeschichte. 2011 von den ehemaligen Studienkollegen Martin Klenk, Bastian Nominacher und Alexander Rinke gegründet, expandierte das Softwareunternehmen direkt in den US-Markt. Schon 2012 wird das erste internationale Büro in Kalifornien eröffnet, mittlerweile gibt es Standorte in New York, Boston, Miami und London. In über 30 Ländern bietet Celonis seine Software-Lösungen an – und die Münchner sind weiter auf Erfolgskurs: Erst kürzlich schätzen Investoren den Wert des Unternehmens auf eine Milliarde US-Dollar.