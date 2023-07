NATO-Osterweiterung: Was ist Putins Propaganda, was nicht?

von Andrea Sellmann Nach dem Kalten Krieges sollte Europa ein Kontinent des Friedens werden. Darüber waren sich die NATO und Russland einig. Heute ist Partnerschaft passé, alle Zeichen stehen auf Konfrontation. Wie konnte das passieren?

Eines vorweg: Es gibt keine Rechtfertigung für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Sie ist ein freies Land und das muss sie natürlich auch in Zukunft bleiben. Trotzdem trauen wir uns ran an den Versuch, die russische Perspektive tiefer zu ergründen. Schließlich gilt es, Fakten, Fake News und unterschiedliche Einordnungen voneinander zu trennen.

Zeithistoriker streiten über die Frage, ob der Westen Russland in der Frage der NATO-Osterweiterung betrogen hat. Nach dem Kalten Krieg hat sich das westliche Verteidigungsbündnis neu interpretiert: Fortan wollte die NATO in Krisenherden weltweit schlichten und damit quasi „Stabilität exportieren“. Osteuropäische Länder in das Bündnis zu integrieren, schien stabilitätspolitisch von Vorteil zu sein. Dabei aber gleichzeitig das Verhältnis zu Russland verbessern zu wollen, wertet der Politikwissenschaftler Matthias Dembinski im Nachhinein als eine „Quadratur des Kreises“.

Auf welchen Eckpfeilern beruht das Verhältnis der NATO zu Russland? Auf dem Gipfel in Bukarest im Jahr 2008 hatte die NATO der Ukraine und Georgien der Beitritt zugesagt, doch vollzogen wurde er nicht. Hätte die NATO dort klare Fakten schaffen müssen statt sich auf einen Kompromiss zu einigen? Die neue Folge des Podcasts „Wirtschaft Welt & Weit“ will helfen, die ambivalente Beziehung der NATO zu Russland einzuordnen. Was ist Fakt, was Putins Propaganda? Und vor allem: Was muss passieren, damit zumindest eine Chance auf Frieden erreicht wird? Über dies und mehr diskutiert Host Mary Abdelaziz-Ditzow in der neuen Folge des Podcasts „Wirtschaft Welt & Weit“ mit Mathias Dembinski. Der Politikwissenschaftler des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung ist auf europäische Sicherheit spezialisiert und kennt sich bestens mit der NATO aus.

Aufgrund des NATO-Gipfels in Vilnius blickt „Wirtschaft Welt & Weit“ diesen Monat mit einem vierteiligen Spezial auf das westliche Verteidigungsbündnis. Die erste Folge hat Basiswissen geschaffen und die NATO, ihre Funktionsweise und Historie erklärt. In Folge zwei diskutiert Mary Abdelaziz-Ditzow mit Matthias Dembinski über das ambivalente Verhältnis zwischen der NATO und Russland. Die beiden noch ausstehenden Folgen thematisieren die aktuellen Ereignisse des Gipfels in Litauen, helfen beim Einordnen und möchten zudem einen Blick in die Zukunft wagen.