Wo findet die Nato-Übung statt?

Laut der Bundeswehr sind über 250 Starts geplant. Die Flugzeuge werden hauptsächlich von diesen sechs Standorten aus abheben: Jagel/Hohn in Schleswig-Holstein (Hauptdrehkreuz), Wunstorf in Niedersachsen (Hauptdrehkreuz, Foto), Lechfeld in Bayern (Hauptdrehkreuz), Spangdahlem in Rheinland-Pfalz, Volkel in den Niederlanden, Čáslav in der Tschechischen Republik

