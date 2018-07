Mit einer Mobilfunk-App für Geldtransfers begann vor zehn Jahren der Boom in Nairobi. Seitdem hat sich Kenias Hauptstadt in atemberaubendem Tempo an die Spitze der afrikanischen Techszene gesetzt – und zeigt nun, wozu der Kontinent fähig ist

In Kenias Hauptstadt Nairobi rattern die Presslufthämmer. Tausende Arbeiter heben Baugruben aus, rammen Stahlträger in den Boden, verlegen Leitungen, teeren Straßen. Aufbruchstimmung liegt in der Luft, überall schießen neue Wolkenkratzer in die Höhe, Bürotürme, Einkaufstempel, Apartmentblöcke. „Upgrade!“ steht in großen Lettern auf einem Plakat, das für einen Satellitensender wirbt – der Werbeslogan liest sich wie eine Art inoffizielles Landesmotto. Die Botschaft: Greif zu, steig auf, mach mehr aus deinem Leben.

„Als wir vor acht Jahren das Innovationszentrum iHub starteten, gab es im Viertel Kilimani nur einen einzigen Bürokomplex“, sagt Erik Hersman. „Heute sind es mehrere Dutzend.“ Hersman, ein Mittvierziger mit rotblondem Vollbart, ist der Übervater der kenianischen Technologieszene. Der US-Amerikaner, der seit seiner Kindheit in Kenia lebt, ist Seriengründer, sitzt im Vorstand mehrerer Unternehmen und ist Teilhaber des Seed-Investors Savannah Fund.

Dank Pionieren wie Hersman hat sich Nairobi innerhalb weniger Jahre von einer ruhigen Regionalhauptstadt in eine globale Metropole verwandelt. Zwischen 2010 und 2015 verdoppelte sich die Zahl der aktiven Unternehmen, jedes Jahr werden Tausende neue Firmen gegründet, internationale Konzerne wie IBM, Google, Intel und Merck haben sich in Nairobi niedergelassen.

Das Land digitalisiert sich in atemberaubendem Tempo. Seit 2009 ist Kenia über Seekabel an das weltweite Breitbandnetz angeschlossen, das Internet ist schneller und billiger als anderswo in Afrika, die Mobilfunkpenetration liegt bei über 90 Prozent. Die Regierung investiert massiv in Forschung und Entwicklung, beim Technologietransfer ist Kenia die Nummer eins in Afrika. Im Weltbank-Ranking „Ease of Doing Business“ stieg das Land seit 2014 um ganze 49 Positionen auf – von 129 auf 80. Nur Mauritius und Ruanda sind in Afrika heute besser platziert.

„Lagos hat mehr Menschen, Johannesburg mehr Kapital, aber in Nairobi gibt es mehr Ideen“, sagt Erik Hersman. „Die Kenianer sind kreativ, haben Unternehmergeist, sind offen für Neuerungen und suchen nach Lösungen für ihre Probleme.“ Kein Wunder also, dass bei der letzten Vergabe der Tony-Elumelu-Stipendien für die besten afrikanischen Start-up-Ideen 7,5 Prozent der prämierten Projekte aus Kenia kamen, obwohl das Land mit rund 45 Millionen Menschen nur vier Prozent der afrikanischen Bevölkerung stellt. Auch in der Forbes-Liste der Top-100-Jungunternehmer des Kontinents sind die Kenianer überrepräsentiert.

Unternehmer wie Hersman treiben die Innovationsszene voran. Seine neueste Firma BRCK hat vor einem Jahr einen Mikroserver auf den Markt gebracht, der Nutzern stabiles Wi-Fi und Zugang zu Cloud-Inhalten bietet. Dank eigener Energiequelle ermöglicht der SupaBRCK zehn Stunden autonomes Arbeiten. Hersman will mit den Servern nicht nur Cafés und Restaurants ausstatten, sondern auch die Minibusse, in denen viele Kenianer täglich mehrere Stunden auf dem Weg zur Arbeit verbringen. Zusätzlich hat er das Digitalschulsystem Kio Kit entwickelt, bestehend aus 40 Tablets, die in einem Koffer kabellos aufgeladen werden und über SupaBRCK Internetzugang haben. Die Kio Kits werden weltweit bereits in zwölf Ländern verkauft, selbst in Mexiko, wo sie in ländlichen Gebieten eingesetzt werden. „Wenn etwas in Afrika funktioniert“, sagt Hersman, „dann funktioniert es überall auf der Welt.“