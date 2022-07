Mit Jared Leto und Anne Hathaway (s. Foto) in den Hauptrollen erzählt die Serie den Aufstieg und Fall von Wework-Gründer Adam Neumann nach. 2010 hatte Neumann den Coworking-Anbieter Wework gegründet. Neun Jahre später sollte der IPO folgen, scheiterte aber an der Skepsis der Investoren. Weworks Unternehmenswert fiel von 47 Mrd. Dollar ins Bodenlose – und Neumann musste zurücktreten. Selbst wer die Geschichte von We Work kennt, wird von dieser Adaption bestens unterhalten. Das liegt sowohl an der schauspielerischen Hochleistung von Leto und Hathaway als auch am geschickten Storytelling, das die schönen Gründer-Visionen einem schonungslosen Realitätscheck unterzieht.