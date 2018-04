JAEHN: Die Diskussion über die Verteilung der Erlöse läuft ja schon. Natürlich müssen die Deals zwischen Plattenfirma und Künstler an die heutigen Erlösmodelle angepasst werden. Denn die Investitionen haben sich verschoben. Früher gab es die 360-Grad-Deals, bei denen die Künstler alle ihre Rechte abgetreten haben. Die gibt es in meinem Umfeld heute seltener. Am Ende kommt es auch darauf an, was der Künstler möchte. Manche finden es toll, ihre Live-Rechte komplett abzutreten, um dafür einen höheren Vorschuss zu bekommen.

BRIEGMANN: Das ist wie zu allen Zeiten eine Frage des individuellen Deals. Es geht um die Fragen: Wer investiert was? Wer gibt was rein? Wer trägt welches Risiko? Und wer bekommt dafür welchen Anteil? Die Mär von den geknechteten Künstlern, die einige verbreiten, ist doch absurd. Meine Erfahrung ist: Künstler haben in der Regel ein sehr gutes Gefühl dafür, was realistisch ist.

Trotzdem liest man immer wieder von Streit über die Verteilung der Erlöse. Stimmt es denn nicht, dass die Labels durch den digitalen Vertrieb viel geringere Kosten haben?

BRIEGMANN: In der Praxis ist dieser Streit sehr selten. Es geht immer um individuelle Absprachen mit den Künstlern und dabei viel häufiger um die Frage des Gegenwerts. Was bekommt der Künstler an Support? Wie groß ist die Kampagne, welche Marketing- und Vertriebspower hat das Label? Wie hoch ist das Investment in seine Karriere? Ein Prozentpunkt mehr Beteiligung nützt einem Künstler überhaupt nichts, wenn er sich später nicht ausreichend unterstützt fühlt.

„Ich will wissen, was mit meiner Musik passiert“

Herr Niedecken, finden Sie, dass Sie am Boom des Streamings angemessen beteiligt werden?

NIEDECKEN: Bei uns wirken sich die Streaming-Zahlen nicht besonders aus. Wir sind eine Albumband, und Alben werden in der Regel nicht gestreamt, nur einzelne Songs. Wir leben vom Verkauf physischer Tonträger und von Live-Konzerten. Unsere Fans schätzen ein schönes Booklet. Die denken sich: Die Jungs haben sich mit dem Album Mühe gegeben, also hören wir mal, was sie gemacht haben. Wenn das Album gut ist, kommen die Leute zu den Konzerten und hoffen, dass wir was vom neuen Album spielen. Wenn es nicht so gut ist, hoffen sie, dass wir unsere alten Songs spielen.