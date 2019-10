US-Konzerne dominieren das Ranking der innovativsten Unternehmen. Deutschland folgt auf Platz zwei: Die Studie „The Most Innovative Companies 2019 – The Rise of Al, Platforms, and Ecosystems“ der Boston Consulting Group (BCG) zeichnet jedes Jahr die 50 innovativsten Unternehmen der Welt aus. Für die Studie wurden mehr als 2500 Topmanager nach ihrer Einschätzung der Innovationskraft großer Unternehmen befragt.

Das Ranking zeigt für deutsche Unternehmen erfreuliche Ergebnisse. Denn erstmals zählen neun deutsche Firmen zu den Top 50. Trotz dieser positiven Gesamtbilanz sieht die Studie aber Nachholfbedarf, denn die Einschätzung der eigenen Unternehmen fällt zum größten Teil negativ aus. Grund dafür seien fehlende digitale Innovationsprojekte. Nur ein Fünftel der Firmen setzen auf Plattformökosysteme und lediglich ein Viertel der Befragten sehen das eigene Unternehmen bei künstlicher Intelligenz als Vorreiter, so Florian Grassl, Co-Autor der Studie. Künftig müsse mehr auf Partnerschaften mit anderen Konzernen gesetzt werden, um einen Wettbewerbsvorteil erzielen zu können. Dadurch würden nicht nur Entwicklungskosten gespart, sondern man könne auch dem Kunden einen größeren Mehrwert bieten.

Das sind die innovativsten Unternehmen der Welt: