Klimaneutral werden wollen alle, aber wer prüft das? Moritz Lehmkuhl von Climate Partner spricht im Podcast über den schwierigen Weg der Wirtschaft zu mehr Klimaschutz – und die Frage, warum manche Unternehmen nur am Marketing interessiert sind

Aus einer Nische ist in den vergangenen Jahren ein Massenmarkt geworden: Deutsche Unternehmen wollen so schnell wie möglich ihre CO2-Bilanz verbessern. Weil der Ausstoß von Schadstoffen teuer ist und sich das Wort „klimaneutral“ gut auf der Website macht. Das Münchner Unternehmen Climate Partner profitiert von diesem Trend, mehr als 5000 Kunden lassen sich von dem Anbieter beraten – und werben im Erfolgsfall auch mit einem entsprechenden Label. „Die Bereitschaft der Unternehmen, wirklich umzukrempeln, ist da“, sagt Moritz Lehmkuhl, Chef und Gründer von Climate Partner, im Podcast „Die Stunde Null“. Zwar steige die Nachfrage angesichts von Inflation und hohen Energiepreisen nicht mehr so stark wie noch in den vergangenen Jahren, doch sei das Interesse nach wie vor groß.

Aus Lehmkuhls Sicht ist wichtig, dass die Unternehmen nicht nur an einer besseren Außendarstellung interessiert sind, sondern wirklich etwas gegen ihre Emissionen tun wollen. „Wir wollen die Unternehmen überzeugen, dass es viel tiefer gehen muss.“ Einzelhändlern mit vielen vorgelagerten Lieferketten müssten auch die Prozesse der Lieferanten in den Blick nehmen. Natürlich kann kaum ein Unternehmen tatsächlich seine eigenen Emissionen schnell auf null reduzieren, weshalb die Kunden oft für Kompensationszertifikate zahlen – ein übliches Verfahren in der Branche, das allerdings immer wieder zu Kritik führt: Senkt das Prinzip die Bereitschaft, wirklich etwas zu tun? „Es darf keine reine Marketing-Aktion sein. Das Engagement muss immer weiter gehen“, sagt Lehmkuhl.

Climate Partner fördert und entwickelt Klimaschutz-Projekte in ärmeren Ländern, die zur Kompensation angerechnet werden können – beispielsweise in Äthiopien oder Kenia. Um ein solches Programm vorantreiben zu können, braucht der Münchner Dienstleister immer mehr Mitarbeiter – über 500 sind es bereits jetzt. „Wir sind bei vielen Projekten vor Ort. Sonst würde es nicht funktionieren“, sagt er.

