Der Lichtkonzern Signify hat einen neuen Kunden: RB Leipzig. Allerdings nicht nur für ein neues Flutlicht im Stadion, sondern im Kampf gegen Coronaviren in der Spielerkabine. Der Fußballbundesligist wird Lampen mit sogenannter UV-C-Technologie von Signify einsetzen, die Viren in der Luft abtöten können, und damit auch Covid-19-Erreger. Von einer neuen „Lichtpartnerschaft“, spricht der Hersteller stolz.

„Die Technologie ist im Grunde 35 Jahre alt. Was wir neu machen, ist, dass wir sie in Schulen, Büros oder Sportstätten nutzbar machen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen“, sagt Roger Karner, DACH-Geschäftsführer von Signify im Podcast „Die Stunde Null“. „Wir werden damit nicht die Welt retten. Aber UV-C-Licht kann helfen, schneller zu der ,neuen Normalität‘ zu kommen.“



Der Beleuchtungskonzern, der die Alltagswirksamkeit in einer Studie hat testen lassen, will mit dem Angebot ein neues Segment erschließen und von der Corona-Krise profitieren. Bereits jetzt berichtet Signify mit einem Umsatz von 6,2 Mrd. Euro und 36.000 Mitarbeitern in 70 Ländern von einer hohen Nachfrage. „Unsere Kapazität im Werk in Polen wurde verachtfacht“, sagt Karner.

„Luftdesinfektion wird ein größeres Thema werden“ Roger Karner

UV-C-Licht ist ein bekanntes Desinfektionsmittel für Luft, Oberflächen und Wasser, es wird seit Jahren etwa zur Sterilisierung in der Industrie, in Laboren oder Operationssälen eingesetzt. Lichtunternehmen wie Osram, Signify oder Spezialanbieter wie Steril-Air und Heraeus Noblelight wollen sie stärker für die alltägliche Reinigung von Luft in Innenräumen vermarkten. Auch für den Einsatz während der Arbeitszeit oder im Schulbetrieb. Der Philips-Konkurrent Osram etwa hat nach eigenen Angaben schon mehr als 2000 seiner „AirZing“-Leuchten in Krankenhäusern in Wuhan und Peking im Einsatz sowie rund 10.000 Produkte in chinesischen Kindergärten.

Die Lampen von Signify werden unter der Decke fest installiert, die ultravioletten UV-C-Strahlen reinigen mit der Zirkulation die Luft und töten Bakterien und Viren ab. „Und Corona wird leider nicht das einzige sein, was wir künftig aus der Luft holen müssen“, sagt Karner. „Luftdesinfektion wird ein größeres Thema werden.“

