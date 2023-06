Mit diesen Marken sind die Deutschen besonders zufrieden

5 Andechser Natur

Mit einem ökologischen Image wirbt auch die Biomolkerei Andechser Natur. Sie belegte laut YouGov Platz fünf unter den Marken mit den zufriedensten Kunden in Deutschland. Das Unternehmen aus Bayern kam in den Umfragen auf 89,5 Punkte. Es hatte bereits im „Marke des Jahres 2022“-Index in der Einzelkategorie „Molkereiprodukte“ auf Platz eins gelegen.

