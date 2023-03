Neue Dimension

Knapp 20 Jahre nach „Deep Blue“ war laut Experten mit „AlphaGo“ eine neue Ebene der KI erreicht. Das System des Unternehmens DeepMind, das seit 2014 zu Google gehörte, besiegte 2016 den Go-Meister Lee Sedol. Dieser weltweit medial begleitete Triumph galt in mehrfacher Hinsicht als wegweisend: Go ist ungleich komplexer als Schach und erfordert mehr „Kreativität“. Tatsächlich schockte die KI in einer Partie mit einem derart unkonventionellen Spielzug, dass Lee kurzzeitig seinen Platz am Brett verlassen musste. Ein solches Manöver habe es wohl noch nie von einem menschlichen Spieler gegeben, meinte ein Kommentator. Außerdem berechnete „AlphaGo“ nicht einfach mögliche Spielzüge, sondern nutzte „Deep Learning“, um von Partie zu Partie immer besser zu werden.

