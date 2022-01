#10 Kupfer und Kupferartikel

Eine Kupferschmelze in der russischen Region Tscheljabinsk. Mit einem Anteil von unter zwei Prozent am Exportaufkommen und Erlösen in Höhe von 5,65 Mrd. Dollar 2020 ist Kupfer das Schlusslicht unter den zehn führenden Güterklassen von Russlands Ausfuhren – doch steigt seine Bedeutung für unzählige Zukunftstechnologien. Für raffiniertes Kupfer und Kupferlegierungen in Rohform sind die Volksrepublik China und die Niederlande mit je 1,8 und 1,7 Mrd. Dollar die Hauptabnehmer, gefolgt von Kuwait (650 Mio.), Deutschland (390 Mio.) und der Türkei (378 Mio.). Unter den Lieferländern kommt Russland weltweit auf Platz acht.