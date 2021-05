In der deutschen Fintech-Branche dürfte es in wenigen Tagen das dritte Mehrfach-Unicorn nach N26 und Trade Republic geben. So steht das Berliner Insurtech Wefox nach exklusiven Informationen von Finanz-Szene.de und Finance Forward kurz vor der Verkündung eines Mega-Fundings in einer Größenordnung von mehr als 500 Mio. Dollar.

Die Bewertung steige im Zuge des Deals auf deutlich mehr als zwei Mrd. Dollar, besagen Informationen aus dem Umfeld des Digitalversicherers. Ein Großteil des Geldes soll dabei in die Firma fließen, größere Verkäufe von Altinvestoren habe es nicht gegeben, heißt es. Zu den Investoren gibt es bislang keine gesicherten Informationen. Wefox selbst wollte am Donnerstag keine Stellung nehmen.

Doch es sind weitere Details bekannt, die lesen Sie heute auf Finance Forward, dem Finanzportal von Capital und OMR.