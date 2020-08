Max Viessmann: Seit 2017 ist er einer der Co-Chefs des Heizgeräteherstellers aus Allendorf. Zuvor arbeitete der Sohn von Martin Viessmann, der das Familienunternehmen seit 1992 geführt hatte, bei BCG und als Digitalchef. Viessmann setzte 2019 in den drei Geschäftsfeldern Heiztechnik, Industrie- und Kühlsysteme mit seinen 12.300 Mitarbeitern 2,65 Mrd. Euro um.

Max Viessmann, Ihr Unternehmen sitzt seit Jahrzehnten in Nord­hessen im beschaulichen Allendorf. Wie ist ein Heizgerätehersteller von der Corona-Krise betroffen?

Wir haben für uns früh sehr klare Prinzipien formuliert. Erstens steht die Gesundheit der Mitarbeiter – unserer 12300 Viessmann-Familienmitglieder – an erster Stelle. Das haben wir bisher gut gemeistert, wir hatten sehr wenige Infektionen im niedrigen zweistelligen Bereich. Das zweite Prinzip war: Wir wollen trotz Krise einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Solidarität ist das Fundament, um erfolgreich durch diese herausfordernden Zeiten zu kommen. Und drittens müssen wir alles dafür tun, um das Fortbestehen unseres 103-jährigen Familienunternehmens sicherzustellen. Dadurch, dass wir relativ stark in China vertreten sind, haben wir zu Beginn der Pandemie Erfahrungen von unseren

chinesischen Kollegen gesammelt und konnten an allen anderen Standorten weltweit frühzeitig Präventivmaßnahmen treffen.

Haben Sie ein Beispiel dafür?

In China waren viele Fabriken sehr konsequent bei Hygienemaßnahmen in der Produktion. Es gab klare Anweisungen, wie man sein soziales Leben auf bestimmte Kontaktpunkte fokussiert. Zudem konnten wir sehen, wie etwa unser Vertrieb aus dem Homeoffice erfolgreich arbeiten kann. Ist man dann nach wie vor so produktiv oder sogar noch produktiver? Mit den Erfahrungswerten aus China konnten wir in Europa schnell den Schalter umlegen.

Musste die Produktion bei Viessmann auch heruntergefahren werden – und wie ist die Situation in den Werken jetzt?

Unsere Produktion haben wir glücklicherweise durch die gesamte Krise aufrechterhalten können. Ledig­lich unser Werk in Frankreich haben wir bewusst für eine Woche aus Sicherheitsgründen geschlossen, weil die Region im Nordosten des Landes besonders stark betroffen war. Außerdem waren die Feldlazarette im Elsass zeitweise so über­lastet, dass wir nicht noch ein zusätzliches Risiko schaffen wollten. Doch nach der Beruhigung der Lage lief die Produktion unter entsprechenden Hygienemaßnahmen weiter.

Sie sind 2017 mit gerade mal 29 Jahren an die Spitze gerückt – am Anfang sind Sie viel zwischen Allendorf und Berlin gependelt, wo Sie einige digitale Einheiten für Viessmann aufgebaut haben. Ansonsten waren Sie auch viel in Europa unterwegs. Wie war Ihr Leben seit März?

Mein Alltag und physischer Radius waren während des Shutdowns so überschaubar wie bei jedem anderen auch: Ich saß die meiste Zeit im Homeoffice. Zwischenzeitlich habe ich allerdings auch versucht, in der Produktion und in der Logistik Präsenz zu zeigen. Das war vor allem in den ersten Wochen der Krise wichtig: Ich wollte deutlich machen, dass wir alle zusammenstehen und zusammen erfolgreich durch diese Krise kommen werden. Und dass unser Standort ein Ort ist, der sicher ist. Dank zahlreicher Sicherheitsvorkehrungen bietet er eine ganz andere Sicherheit als der Gang in den Supermarkt, wo ich nicht beeinflussen kann, mit wem ich in Kontakt komme. Insbesondere in diesem Punkt bin ich rückblickend wahnsinnig dankbar. Die Kolleginnen und Kollegen in der Viessmann-Familie haben ein großes Vertrauen untereinander aufgebaut, selbst wenn 1,50 oder zwei Meter Abstand zwischen ihnen waren, haben sie im übertragenen Sinn sehr eng zusammengestanden. Wofür ich ebenfalls dankbar bin, war die Zeit mit meiner eigenen Familie. Wenn man nicht so viel unterwegs ist wie sonst, spart man viel Zeit.

„Unternehmen mit einem starken Purpose geht es um mehr als um das reine Überleben“ Max Viessmann, Co-CEO Viessmann

Sie haben bei Viessmann eine andere Sprache, einen neuen Ton reingebracht: Da war viel von Aufbruch die Rede, von Zukunft, Sie haben neue Kanäle wie Youtube ausprobiert. Wie kann man in dieser Krise kommunizieren, ohne schönzureden, aber die Lust an der Zukunft nicht zu verlieren?

In den ersten Wochen dieser Krise war es nicht ganz einfach, den Blick nach vorne zu richten – aber es steckt in der DNA von Viessmann, dass wir solche Krisen immer als Chance sehen. Wir konnten uns erstens stark auf die Routinen verlassen, die wir in den letzten Jahren etabliert haben – zum Beispiel mit dem „State of the World“-Format.

In diesen Webcasts wählen sich Mitarbeiter aller Standorte ein. Der einzige Unterschied war, dass wir die Speaker nicht mehr physisch zusammengetrommelt haben. Jeder konnte wie gewohnt Fragen stellen, die die Führungsmannschaft auch unmittelbar beantwortet hat. So konnten wir Unsicherheit vermeiden und haben für Klarheit, Transparenz und Offenheit gesorgt. Zweitens haben wir schon vor langer Zeit unsere internen Kommunikationskanäle vollständig digitalisiert und nutzen eine Plattform, die annähernd 90 Prozent der Viessmann-Familienmitglieder erreicht. Und drittens haben wir einen Krisenstab aus 30 Bereichsleitern geformt, die sich jeden Tag morgens und abends abgestimmt haben.

Das bedeutet, dass die Kultur eines Unternehmens in solchen Zeiten wichtiger ist als sonst?

Unsere Unternehmenskultur ist unser größter Wettbewerbsvorteil. Das ist uns in der Krise noch einmal stärker bewusst geworden.

Diese virtuellen Meetings mit Tausenden Mitarbeitern: Wie bewältigt Viessmann das technisch, und was für Fragen kommen da?

Es ist tatsächlich so, dass sich Tausende Menschen von ihren Smartphones, Tablets oder Rechnern einwählen und online live Fragen stellen können. Die Fragen werden hochgevotet und je nach Stimmenanteil von oben nach unten beantwortet. Diese Transparenz hilft uns, weil wir extrem schnell Informationen skalieren können. Unsere digitale Plattform Staffbase verzeichnete insbesondere in Krisenzeiten noch höhere Zugriffsraten als sonst, im Schnitt hatten wir über 100.000 Besuche pro Woche. Die Fragen sind sehr unterschiedlich. Momentan sind viele sehr daran interessiert, wie es im Unternehmen weitergeht und wie sich das Geschäft unter den aktuellen Umständen entwickelt.

Kamen die Initiativen der Krisenbewältigung eher vom Management oder von den Mitarbeitern?

Wir setzen auf die Kreativität von Mitarbeitern, die meisten ­Ideen kommen von dort. So kam es, dass wir bald eine eigene Produktion von Desinfektionsmitteln am Laufen hatten. Im nächsten Moment haben wir Atemschutzmasken selber hergestellt. Und dann, im dritten Schritt, haben wir angefangen, innerhalb von drei Wochen Beatmungsgeräte industriell herzu­stellen. Das zeigt, wie stark die Familienmitglieder als Team eng zusammengearbeitet haben.

Die Produktion von Beatmungs­geräten ist ein Einstieg in die Medizintechnik. Wenn jemand sagen würde: Ich habe die Produktion auf Heizkessel umgestellt, dann würden Sie auch sicher ­sagen: „Moment, so einfach ist das nicht!“ Wie kam es dazu?

Am Ende des Tages ist auch das nur Kultur. Das ist einfach die Frage: Wie erkennen wir Probleme, und wie finden wir entsprechende Lösungswege? Das sind Routinen, die sind tief in der Viessmann-Familie verankert, dass sie keine wirkliche Besonderheit waren. Eine Besonderheit war natürlich, sich von heute auf morgen in die Medizintechnik zu wagen. Das haben Mitarbeiter vorangetrieben, die normalerweise als Data-Scientists oder als Produktverantwortliche für Brennstoffzellen arbeiten. Die haben uns innerhalb von drei Tagen den ersten­ Prototyp präsentiert. Das ist be­merkenswert und ein irrer Einsatz aller Beteiligten unter der Führung unseres Technologievorstands Markus Klausner. Die Beatmungsgeräte nutzen ausschließlich Teile, die wir in unseren Heizungen und Wärmepumpen bereits einsetzen. Dabei haben wir uns natürlich Rat von außen geholt, von Krankenhausärzten, Intensivmedizinern und der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen. Das Ganze wurde im Schnellverfahren entwickelt. Bei uns treffen solche Projekte einfach auf ein bestehendes Betriebssystem, angereichert mit Leidenschaft.

Wie viele dieser Geräte werden jetzt produziert?

Wir haben Kapazitäten für mehrere Tausend Geräte pro Woche. Glücklicherweise sind wir inzwischen in einer Situation in Europa, dass wir keinen zusätzlichen Bedarf haben. Die Infektionsraten scheinen im Griff, und Engpässe in den Kliniken in Deutschland sind ausgeblieben. Als wir die Beatmungsgeräte entwickelt haben, war das definitiv nicht der Fall. Was wir uns derzeit fragen: Welchen Beitrag können wir in Regionen dieser Welt leisten, die nicht über eine Infrastruktur wie Deutschland verfügen? Dort wollen wir mit mobilen Beatmungsgeräten unsere Hilfe anbieten.

Sie haben oft über die Megatrends gesprochen, Energiewende, Kli­mawandel, Industrie 4.0, künst­liche Intelligenz. Besteht die Gefahr, dass durch Corona all das überlagert wird?

Drei Dinge muss man unterscheiden. Das eine ist die interne Per­spektive. Wir als Unternehmen haben uns dem Leitbild, unserem Purpose, verschrieben: „We cre­ate living spaces for generations to come.“ Wir gestalten Lebensräume für nachkommende Generationen, und wir tun das in ganz unterschiedlicher Form, beispielsweise durch Energieeffizienz und Reduktion von CO-Ausstoß in Gebäuden. Ich bin fest davon überzeugt, dass Unternehmen mit einem klaren Pur­pose in einer Krise profitieren können, weil sie nicht lange erklären müssen: Warum tun wir das eigentlich, was wir tun? Es geht um mehr als um das reine Überleben des Unternehmens. Zweitens glaube ich, dass der Klimawandel durch Corona auf jeden Fall an Bedeutung gewinnt. In den USA ist sehr früh festgestellt worden, dass es nicht nur eine hohe Korrelation und einen Zusammenhang zwischen der Vorerkrankung der Patienten und der Mortalität gegeben hat, sondern vor allem zwischen der Luftqualität und den Todesraten. Das zeigt, dass wir beim Thema Nachhaltigkeit und Klima nicht lockerlassen dürfen. Und drittens, Megatrends wie die Digitalisierung oder lernende Algorithmen sind längst keine Buzzword-Themen, also können wir uns auf die konkreten Möglichkeiten konzentrieren.

Haben Sie Beispiele dafür?

Wir haben in den letzten Monaten gesehen, welche digitalen Möglichkeiten uns das Leben erleichtern, bei der Interaktion mit unseren Kunden, wie beispielsweise bei Wartungseinsätzen oder dem Service von Heizgeräten aus der Ferne. Unternehmen, die eine langfristige Perspektive haben, dürfen bei der Digitalisierung nicht nachgeben. Den Rotstift hier anzusetzen ist fatal. Auch wir halten trotz der Krise zum Beispiel an dem „Maschinenraum“ fest, unserer digitalen Offensive in Berlin. Dieser Ort ist eine Plattform vom Mittelstand für den Mittelstand, bei der die Co-Kreation für zukünftige Geschäftsmodelle im Vordergrund steht. Und er ist, nach vorne gerichtet, genauso

wie der Klimawandel relevanter als jemals zuvor.

Sie haben in sehr jungem Alter die Verantwortung in Ihrem Familien­unternehmen übernommen. Sie müssen es jetzt mit gerade mal 31 Jahren durch die erste große Krise steuern. Von wem holen Sie sich derzeit Rat? Und was glauben Sie, wie sehr diese Krise Ihre Generation prägen wird?

Ich hoffe, dass es keine „Generation C“ – eine Generation Corona – geben wird. Der Umgang mit der Krise heute wird entscheiden, wie wir morgen darauf zurückblicken. Und ich hoffe, dass wir es mit Stolz auf eine neue globale Solidarität tun werden. Dies wird aber seine Zeit brauchen, da die Wirtschaft frühestens wohl erst 2022 wieder auf Vorkrisenniveau sein wird. Ich persönlich bin wahnsinnig privilegiert, weil ich ein unfassbar starkes Team um mich herum habe, mit dem ich nicht nur Bäume ausreißen, sondern auch viele Bäume pflanzen kann. Zudem habe ich mit meinem Vater einen erfahrenen Unternehmer und Mentor in meiner Nähe, den ich alles fragen kann, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das Vertrauen, das wir uns erarbeitet haben, ist eine extreme Stütze. Außerdem ist am Ende entscheidend, wie man persönlich eine Krise überwinden kann. In den letzten Jahren habe ich gelernt, Routinen auszubilden. Ob Meditation, Yoga oder Work-­out, diese Routinen stärken mich, damit ich mich nicht ausgelaugt fühle. Die Zeit seit März war ein riesiger Sprint, der für alle Beteiligten wahnsinnig anstrengend ist. Da ist es auch eine große Hilfe, eine starke Frau an der Seite zu haben. Es ist ein Privileg, wenn man sich auf­einander verlassen kann, sich den Rücken freihält, damit ich mich

auf die Zukunft des Unternehmens konzentrieren kann.

Das Interview ist in Capital 07/2020 erschienen. Interesse an Capital? Hier geht es zum Abo-Shop, wo Sie die Print-Ausgabe bestellen können. Unsere Digital-Ausgabe gibt es bei iTunes und GooglePlay