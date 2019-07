#6 Skol

Ebenfalls ein Hit in Brasilien ist Skol. Der Name klingt skandinavisch. In Wahrheit hat die 1959 eingeführte Biermarke (Wert: 8,26 Milliarden Dollar) aber schottische Wurzeln. In den 60er Jahren taten sich mehrere Brauereien zusammen, um unter dem Namen Skol eine internationale Biermarke zu schaffen. Die zehrt heute vor allem von ihrer Popualarität in Südamerika. Die Marke gehörte einst zu Brahma und ging schließlich in Anheuser Busch InBev auf. Die Lizenzen für Produktion und weltweiten Vertrieb (mit Ausnahme von Südamerika und Afrika) liegen bei Carlsberg.