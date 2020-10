„Firmen, die in Krisenzeiten entstehen, sind widerstandsfähiger“, sagt Ludwig Ensthaler. Der Ex-Rocket-Investor hat mitten in der Krise einen Fonds gegründet. Im Podcast „Die Stunde Null“ erzählt er, warum der Fonds in junge Software-Start-ups investiert

Es war ein Paukenschlag für die deutsche Tech-Szene in diesem Jahr: Mitten in der größten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten starteten drei prominente Köpfe einen neuen Fonds, der vor allem in junge Softwarefirmen investiert. 468 Capital heißt der Fonds, in Rekordzeit wurden 170 Mio. Euro eingesammelt. Das Trio besteht aus dem ehemaligen Rocket-Internet-Vorstand Alexander Kudlich, aus Ludwig Ensthaler, der zuletzt für den Rocket-Investmentarm Global Founders Capital in den USA investierte – sowie dem Seriengründer Florian Leibert.

Für Ludwig Ensthaler konnte es kein besseres Timing für 468 Capital geben, Corona hin oder her: „Alle Fonds, die in der Krise gegründet wurden, waren die besten. Das war immer so“, sagte er im Podcast „Die Stunde Null“ (Hier direkt reinhören). Das habe auch mit den Gründern zu tun, in die man nun investiere. „Wer gründet denn gerade? In den vergangenen Jahren war es auch schick, zu gründen – das ist nicht schlimm, aber es hat auch dazu geführt, dass einige Leute gegründet haben, um zu gründen, was nicht die beste Motivation ist“, sagte Ensthaler. „Wer derzeit gründet, der meint es wirklich ernst, der hat eine Idee, die er verfolgen will, allen Widerständen zum Trotz und wird sie auch durch schwere Zyklen durchfighten. Die Firmen, die in Krisenzeiten entstehen, sind widerstandsfähiger, von der Sache und der Idee getrieben.“

Ensthaler sieht in dem Fokus seines Frühphasen-Fonds auf Software und Automatisierung auch eine Verlagerung in der deutschen Gründerszene: „In den vergangenen zehn Jahren war Start-up gleich Berlin. Berlin ist gut darin, Consumer-Start-ups zu bauen, wie Hellofresh, Delivery Hero oder Zalando“, sagte Ensthaler. „Deutschland war nicht so gut darin, technologieintensive Start-ups zu schaffen. Die sehen wir aber jetzt vermehrt, und sie entstehen vor allem in forschungsstarken Unizentren wie in Karlsruhe.“ Als weitere Cluster nannte Ensthaler Saarbrücken, Tübingen und Stuttgart. „Da passiert derzeit viel.“

Ensthaler prophezeite eine „neue Welle in der Automatisierung“. In den USA habe er erlebt, wie die Umsetzung von Technologien oft schneller gehe als erwartet, „sogar raketenschnell“. „Automatisierung ist seit fünf Jahren ein großes Thema“, sagte er. „Aber seit Corona ist es nicht nur ein Thema im Kopf, sondern ist im Jetzt angekommen. Die Adaptierbarkeit für Automatisierungstechnologien hat in der Krise einen großen Sprung gemacht – das gleiche gilt ja für Online-Konferenzen oder E-Learning. Software wird noch relevanter für unsere Ökonomie und das Zusammenleben.“

