Podcast Ludwig-Beck-Chef Greiner: „Der Ausfall des Oktoberfestes schmerzt uns extrem“

Die Corona-Krise und der Ausfall des Oktoberfestes hinterlassen tiefe Spuren in der Bilanz des Kaufhauses Ludwig Beck. Doch Kaufhaus-Chef Christian Greiner denkt bereits an die Zukunft. Im Podcast erzählt er, wie er die Kunden wieder in sein Haus locken will