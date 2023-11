von Laura Eßlinger Aus dem Supermarkt-Imperium von Lidl und Kaufland soll ein IT-Dienstleister werden. Die Schwarz-Gruppe will nicht bloß das europäische Amazon werden, die Schwaben bauen an einer neuen IT-Infrastruktur, von der andere Unternehmen in Europa profitieren sollen

Die Schwarz-Gruppe investiert derzeit Hunderte Millionen Euro in digitale Infrastruktur, in Server, IT und künstliche Intelligenz, doch an diesem Dienstag im Oktober sind die wichtigsten Gerätschaften: Schließfächer. Und zwar ganz analog, mit Schlüssel. Rolf Schumann, beim Konzern aus Neckarsulm CEO des Digitalablegers Schwarz Digits, steht in der Lobby des Cyberabwehrzentrums und kennt kein Pardon: Alles muss weggesperrt werden, die Handys im Flugmodus genau wie die Kamera der Capital-Fotografin. Niemand soll durch die Bilddaten orten können, von wo aus die Schwarz-Gruppe Hacker bekämpft. Selbst für die eigenen Mitarbeiter sind die Zugänge beschränkt, nur eine Handvoll IT-Experten darf den War-Room überhaupt betreten.