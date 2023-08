Gib Gas, Putin! Am 3. August 2022 posierte Olaf Scholz vor der Pipeline-Turbine

Vor einem Jahr posierte Olaf Scholz vor einer Gas-Turbine – was wurde aus ihr?

von Andreas Hoidn-Borchers Vor einem Jahr führte Olaf Scholz Wladimir Putin eine angeblich fehlende Gas-Turbine vor. Sie steht noch heute in Mülheim, in einer Kiste. Und steht. Und steht.

Die Turbine? Ja, doch, die steht weiter bei uns, heißt es bei Siemens Energy, in einer Ecke, ordentlich verstaut in einer Kiste, circa 6 mal 2,5 Meter, die Kiste verplombt. Der Konzern hätte das Ding gern vom Hof, nur, es meldet sich einfach niemand. Kein Putin, kein Schröder, kein Gazprom. Dabei gehöre die Turbine „nach wie vor dem russischen Eigentümer“, sagt ein Sprecher. „Sie steht nur in Mülheim.“ Und steht und steht und …