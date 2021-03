#10 Luxemburg und Kroatien

In Luxemburg und Kroatien lag die Inflationsrate 2020 laut Eurostat bei 0,0 Prozent, also exakt auf dem Niveau des Vorjahres. In Luxemburg fiel der Rückgang am höchsten aus. Das Großherzogtum hatte 2019 im Vergleich zum Vorjahr eine Teuerungsrate von 1,6 Prozent verzeichnet. In Kroatien hatte sie bei 0,8 Prozent gelegen.